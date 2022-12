Francesca De André e gli abusi | la rivelazione a Storie Italiane | cosa ha detto di quando faceva l' opinionista tv

ilgazzettino.it

Cosa ha detto al suo ospite Gli abusi 'Io non mi sento ancora al 100% sto cercando di rimettere i pezzi in sesto', ha confessatocome prima cosa, 'Quello che è avvenuto è stato tragico e ...De, ospite nel programma di Eleonora Daniele , Storie Italiane , è tornata a parlare del dramma vissuto con il suo ex compagno con cui si è ritrovata ad un passo dalla morte. ... Le medaglie, due figlie e un marito: Francesca Bortolozzi, una vita per la scherma