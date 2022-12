Frana Ischia | oggi il primo funerale per le vittime del fango | lutto cittadino sull' isola

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Le prime esequie sono per i findanzati Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, due delle 12della: in chiesa solo parenti e ...

Le prime esequie sono per i findanzati Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, due delle 12 vittime della: in chiesa solo parenti e ...E' stato ritrovato ieri il corpo di Mariateresa Arcamone , l'ultima vittima delladiche fino a ieri risultava ancora dispersa: dopo 11 giorni interminabili il recupero del cadavere della 31enne si è concluso con un forte abbraccio tra il soccorritore che per primo ha ... Frana Ischia, trovato il corpo della dodicesima vittima Sono visibili dallo Spazio le conseguenze della tragica frana che lo scorso 26 novembre ha colpito Ischia causando 12 vittime ...“Noi siamo reduci da un terremoto di cinque anni fa e dopo il terremoto hanno fatto le passerelle tanti, tanti politici. Ma noi siamo stati abbandonati. Adesso molti di noi avevano trovato rifugio in ...