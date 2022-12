FOTO Rossella Fiamingo irresistibile all’evento GQ | ‘spacco’ e scollatura prorompente

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ha partecipatodi GQ Italia, organizzato lo scorso 1° dicembre presso i suggestivi saloni di Palazzo Serbelloni a Milano. Durante la serata si sono festeggiati i Men of the Year, ovvero le personalità del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura e dello stile che maggiormente hanno influenzato il 2022. La schermitrice era a braccetto del suo fidanzato Gregorio Paltrinieri, premiato in virtù delle eccezionali performance confezionate ai Mondiali di nuoto (oro sui 1500 metri stile libero e nella 10 km di fondo). Anche la stagione della 31enne siciliana è stata positiva, con il bel bronzo nella spada individuale ai Mondiali (accompagnato dall’argento a squadre) e il secondo posto agli Europei.si è presentata in passerella indossando lo splendido ...