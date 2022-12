Formazioni ufficiali Padova-Juventus U23 | Coppa Italia Serie C 2022 2023

Ledi Antalyaspor - Napoli , match amichevole 2022. Continua il ritiro in Turchia per gli azzurri di Spalletti che torneranno in campo oggi in un test contro l'Antalyaspor, ...Ledi Fiorentina - Always Ready , match amichevole 2022. I viola di Italiano sono impegnati oggi in un test amichevole contro la formazione americana, in Italia per una tournée. ...Le formazioni ufficiali di Padova-Juventus U23, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2022/2023 ...Sono da poco giunteci le formazioni ufficiali del match che si giocherà al Comunale di Chiavari tra la squadra di casa della Virtus Entella ed il Renate. Cospicuo turn over da entrambe ...