Fondazione Open | Renzi presenta memoria e nuovo esposto sul caso Autogrill**

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic (Adnkronos) - "Alla luce delle dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dall'on. prof. Giuseppe Conte e dal sig. Sigfrido Ranucci in merito alAutogrill, il senatore Matteo, in qualità di persona offesa, ha dato mandato all'avv. Luigi Panella di raprlo,ndo unae un ulteriorerelativo alla violazione del segreto di Stato e al reale svolgimento dei fatti oggetto dell'indagine. Il Senatoreconferma la massima fiducia nell'autorità giudiziaria procedente”. Lo annuncia l'Ffficio stampa di Italia viva.

Andrea Riva , responsabile dell'area capital market &innovation di Crédit Agricole Italia: '... Andrea Corradino , presidente dellaCarispezia: 'Questo secondo anno di Nowtilus Sea ...Fin dalla sua- ha sottolineato von der Leyen - l'Università Bocconi ha avuto l'obiettivo di allevare nuove generazioni di leader europei e tu, Mario, hai rinnovato e realizzato questa ...Roma, 7 dic (Adnkronos) - "Alla luce delle dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dall on. prof. Giuseppe Conte e dal sig. Sigfrido Ranucci in merito al caso Autogrill, il senatore Matteo ...“Alla luce delle preannunciate iniziative ispettive del ministro della Giustizia presso gli uffici giudiziari fiorentini sulle vicende inerenti il processo penale sulla Fondazione Open”, si legge in ...