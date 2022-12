Fiorentina | Pradè | “Siamo su una rampa di lancio importante”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Sono ancora frastornato perché adesso abbiamo cinque punti in meno dell’anno scorso, però secondo me la squadra sta facendo bene”. E’ intervenuto così il direttore sportivo della, Daniele, nel corso della cena natalizia della società viola. “Mi sono sentito violentato dopo la partita di Milano (sconfitta 2-1 contro il Milan, ndr) perché la nostra squadra meritava la vittoria, ha fatto una gara eccezionale – ha aggiunto -. Ci mancano dei punti per degli episodi però vedo un 2023 veramente positivo. Abbiamo fatto un passaggio del turno in Conference League,fra le squadre che possono ottenere successi nella coppa e a mister Italiano chiedo di portarci il più avanti possibile in Coppa Italia”. “E’ stato un 2022, venivamo da due stagioni particolari e abbiamo cambiato tanto – ha detto ...