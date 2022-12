Fiorello tiene testa al Tg1 non solo negli ascolti | ma anche nelle breaking news

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Teneresul piano degliera sicuramente complesso, ma sembrava comunque un’impresa alla portata die di Viva Raidue. Tuttavia, riuscire a fare un passo in piùper quanto riguarda il flusso delle notizie e dellenon sembrava nella logica delle cose. E invece.riesce a fare concorrenza alla striscia informativa di Raiuno nonnei numeri, manella sostanza. È stata proprio la sua trasmissione, attraverso l’inviato tiktoker Gabriele Vagnato, a dare in anteprima la notizia – diffusa su tutti i quotidiani online e trasmessa in ogni telegiornale – della Scala di Milano imbrattata dagli attivisti per il clima. LEGGI, su Raidue, ha ...