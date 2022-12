Film horror vietato agli under 18 in terza media | studenti svenuti e proteste dei genitori

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Unche per la quantità e la qualità delle immagini violente è classificato comeai minori di 18 anni. Ma quando glidihanno proposto a una supplente di vedere Terrifier del regista Damien Leone. Ilha come protagonista – neanche a dirlo – il solito clown terrificante. Anche in questo caso come in altridi genere il protagonista è un serial killer sadico. Davanti a scene davvero splatter e violente alcunisi sono sentiti male e quindi, come raccontano La provincia di Cremona e il Corriere della Sera, la proiezione è stata interrotta. Difficile infatti non trasalire di fronte all’apparizione del protagonista paccio vestito di bianco e nero, gesti inquietanti da mimo, denti ...

Guardare un film in 'un'ora di buco' a scuola Niente di strano, se non fosse che la pellicola che gli studenti di una terza media di una scuola di Cremona hanno scelto è 'Terrifier': che - già nella sua uscita nelle sale nel 2018 - provocò reazioni di choc tra gli spettatori. Com'è successo tra gli studenti.