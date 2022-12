(Di mercoledì 7 dicembre 2022) In quest'ultimo mese la Rai ha dato molto spazio allo sport con i Mondiali di calcio, ma a partire da gennaiotorneranno leche sono il vero fiore all'occhiello dell'azienda di Viale Mazzini. Tra leserie che vedremo nel periodo invernale ci saranno diversee tantitra cui Che Dio ci aiuti 7 ed Il Commissario Ricciardi 2.Rai: Che Dio ci aiuti 7, La porta rossa 3 e Lolita Lobosco 2 in partenza a gennaio Il mese di gennaio vedrà il ritorno di tremolto gradite dal pubblico di Rai Uno. L'8 gennaio prenderà il via la seconda stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri. Il 9 gennaio, invece, sarà la volta de Il nostro generale con Sergio Castellitto nei panni ...

Tvpertutti

Programmi,e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Mi casa es tu casa , lo show con Cristiano Malgioglio, in onda dalle 21.20 su2 Chi l'ha visto ,...Successivoe Soap Opera - News e anticipazioni Un posto al sole anticipazioni 5 dicembre ... l'appuntamento è sempre alle 20.45 su3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. ... Fiction Rai in arrivo nel 2023: tante novità e graditi ritorni La collana di film per la tv 'Purchè Finisca Bene' che dal 2014 popola ciclicamente Rai1, giunge alla sesta edizione, torna torna a dicembre su Rai1, a partire dall'8 dicembre, ogni giovedì in prima s ...Da gennaio arrivano La porta rossa 3 con Lino Guanciale e la settima stagione di Che Dio ci aiuti con Orietta Berti ...