Fancel Generali Italia | Welfare aziendale è fattore strategico | priorità per Paese

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 6 dic. (Adnkronos/Lab) - "Ilfa bene alle imprese e fa bene al. E' unper le imprese e unaper il, anche per raggiungere gli obiettivi del Pnrr attraverso una partnership tra il settore pubblico e il privato". Lo ha detto Giancarlo, country manager & ceo, intervenendo a Roma alla presentazione diIndex Pmi 2022 promosso da. "Oggi il nostro rapportoIndex Pmi certifica -ha continuato- come chi ha programmi dievoluti ha maggior successo come impresa, investendo, tra gli altri, in ...

... ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Giancarlo, Country Manager & CeoItalia; Massimo Monacelli, ..."Il welfare aziendale è un fattore strategico per le imprese e una priorità per il Paese, anche " ha dichiarato Giancarlo, country manager & ceoItalia " per raggiungere gli obiettivi ...ROMA (ITALPRESS) - Il welfare aziendale continua a crescere: oltre il 68% delle PMI italiane supera il livello base; le PMI con il welfare più elevato generano un maggiore impatto sociale su persone e ...Roma, 6 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Il welfare aziendale fa bene alle imprese e fa bene al Paese. E’ un fattore strategico per le imprese e una priorità per il Paese, anche per raggiungere gli obiet ...