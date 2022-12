Famiglia | Roccella “Assegno unico per tutti | non sarà legato all’Isee”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In una prima fase transitoria si tratterà di rivedere alcuni criteri, soprattutto in ambito patrimoniale, per renderli più aderenti ai reali fabbisogni delle famiglie. Ma l’obiettivo di più ampia portata è sganciare la determinazione dell’, farlo diventare uno strumento davvero universalistico”. Lo afferma Eugenia, ministra per la, la Natalità e le Pari Opportunità, in un’intervista al “Messaggero”. “L’– dice– è stato un’innovazione positiva. Ha però diversi difetti. Per esempio penalizza proprio le famiglie numerose, e non a caso le domande sono state meno del previsto. Nella manovra abbiamo dato un primo segnale. La strada è intrapresa e abbiamo già avviato il ...

'Assegno unico per tutti, non sarà legato all'Isee'. Così la ministra dellaEugeniain un'intervista a Il Messaggero . 'In una prima fase transitoria - spiega la ministra - si tratterà di rivedere alcuni criteri, soprattutto in ambito patrimoniale, per ...Ministra, la contiene un capitolocon diverse misure, pur in una assorbita dal contrasto al : è un impegno destinato ad aumentare 'Il 'pacchetto' è un inizio significativo. Con ...Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire all'utilizzo di tali tecnologie. Chiudi questa informativa per continuare senza accettare.ROMA (ITALPRESS) – “In una prima fase transitoria si tratterà di rivedere alcuni criteri, soprattutto in ambito patrimoniale, per renderli più aderenti ai reali fabbisogni delle famiglie. Ma l’obietti ...