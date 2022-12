FAGNANI | “HO IL TERRORE DELLE SCALE DELL’ARISTON | POTREI ANDARE IN SNEAKER”

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Francescaè stata ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. A proposito della sua partecipazione al Festival di Sanremo, la giornalista si è così espressa. “Sono molto felice e onorata di questo invito a Sanremo. Ho il, io ho il 40, questi gradini saranno stretti.inaugurare le scarpe da ginnastica sotto l’abito da sera”. “Quando mi è arrivato il messaggio di Amadeus in cui mi chiedeva ‘Possiamo sentirci?’, mi sono seduta”. Alla domanda di Carlotta Quadri: “Ha già qualche idea su come gestirà la serata sanremese?”, Francescaha risposto: “Non ho nessuna idea, dobbiamo ancora parlare. Adesso c’è stato l’invito e sono ferma lì”. Maurizio Costanzo e Carlotta ...