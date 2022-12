F1 | nei prossimi anni calendario “regionalizzato” contro inquinamento e sprechi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Unper evitare glidi denaro, abbattere l’e provare ad avvicinare il traguardo delle zero emissioni di carbonio entro il 2030. La F1 è pronta alla svolta e in un rapporto pubblicato quest’oggi sui progressi compiuti per quanto riguarda la sostenibilità, la diversità e l’inclusione, si è soffermata sui viaggi aerei, che attualmente producono la maggior parte dell’da carbonio generata dal Circus. Nel 2023 sono previste 23 gare e i trasferimenti saranno ancora una volta scomodi, lunghi e per nulla razionalizzati: per esempio, si passerà dall’Azerbaijan a Miami, quindi dalla Spagna al Canada per poi tornare in Austria. Il Qatar viene dopo il Giappone, a fine stagione da Las Vegas si passa ad Abu Dhabi per il gran finale. Nel rapporto diffuso ...