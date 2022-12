Euroleague Women | Virtus Bologna e Famila Schio in campo | dove vedere le partite in diretta streaming

Pianetabasket.com

Basket 2022 - 2023 Serie A1 femminile Squadra Virtus Bologna Femminile Nel match tra Virtus Bologna e Fenerbahce, valido per il quarto turno di andata della Regular Season dell', la Segafredo rimane aggrappata alla partita fino al - 1 a metà del terzo parziale. Poi le ragazze guidate da Coach Ticchi calano e lasciano strada al Fenerbahce che si prende la ...In quel contesto, sul caldissimo parquet del Bc Polkowice, le ragazze guidate da Coach Ticchi hanno battuto per 69 - 88 le padrone di casa centrando la prima storica vittoria in. ... Euroleague Women - Virtus, Ticchi: "Siamo qui per fare una partita da guerriere!" Terminata ad Atene la sessione dall'allenamento della vigilia, il coach della Virtus Segafredo Bologna Giampiero Ticchi ha analizzato cosi la partita di oggi pomeriggio ...