(Di mercoledì 7 dicembre 2022)lotta ma esce battuta da73-58 nella settima giornata di. I ragazzi di Molin si trovano in vantaggio nel primo quarto ma subiscono un pesante parziale di 23-4 nei successivi 10 minuti che indirizza il match verso la squadra montenegrina. Top scorer del match Jagodic-Kuridza con 20 punti conditi da 7 rimbalzi e 1 assist. Non bastano ai 16 con 7 rimbalzi di Atkins. Sesta sconfitta in sette partite perche resta ferma in penultima posizione con 1 vittoria e 6 sconfitte. Sale in vettaagganciando Gran Canaria e Turk Telecom a 5 vittorie e 2 sconfitte. Primo quarto conche parte forte con un parziale di 13-5 che indirizza verso la squadra italiana i primi dieci minuti. Male ...

Al rientro dagli spogliatoi è un'ottima Brescia, che con un parziale di 8 - 2 arriva anche sul - 1. Della Valle e Gabriel fanno la voce grossa in attacco e la Germani passa anche in vantaggio . Si ...Brescia combatte ma perde contro il Lietkabelis 79 - 70 nell'ottava giornata di/2023. La squadra di coach Magro paga a caro prezzo il black - out difensivo avuto nel primo quarto che ha permesso ai padroni di casa di allungare di 15 lunghezze e amministrare il match. ...Eurocup 2022/2023: Trento cade in casa del Buducnost. Trento combatte ma non riesce a espugnare Buducnost trovando la sesta sconfitta in sette gare di Eurocup.La Dolomiti Energia Trentino vuole provare, dopo aver battuto in casa Gran Canaria, a cercare la seconda vittoria stagionale in EuroCup sul campo del Buducnost VOLI a Podgorica, in Montenegro.