ESCLUSIVA – Maestrelli | “La Davis un’esperienza bellissima US Open? Mai così teso in carriera”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Sono veramente contento dei miei progressi e spero che sia solo l’inizio”.Francesco, intervenuto a Spazio Tennis Live sul canale Twitch di Sportface. Il pisano, classe 2002, ha parlato della sua stagione appena conclusa, analizzandone i molti lati positivi: “Possiamo definirla come una sorpresa. Quando abbiamo cominciato non facevo neanche parte dei tabelloni principali dei 15.000$ e a settembre è arrivato il primo slam. Il bilancio è nettamente positivo. Mi dispiace un po’ per come è terminata però va bene, dovevamo ricaricare le batterie”. Proprio questo finale di 2022, caratterizzato da una sorta di blocco nei risultati, ha precluso ail sogno delle Next Gen ATP Finals: “Ero molto lontano, non ho avuto neppure l’opportunità di ‘rosicare’. C’è stato un momento in cui ci ho pensato ...