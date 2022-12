Agenzia ANSA

I due, come avverrà ora per, vennero acquistati dal Real quando erano ancora minorenni e poi lasciati ai club di appartenenza fino al compimento della maggiore età, come avverrà adesso con il ...... salta il torneo e così l'incombenza di sollevare la Coppa va al romanista Cafu , che si gira... 'Questa è la volta buona' Gli esclusi, Gabigol e chi èUn paragrafo a parte lo meritano ... Endrick verso il Real Madrid, per 72 milioni di euro Sia la stampa madrilena che quella brasiliana, oltre che alcuni operatori di mercato, concordano: la nuova stella del calcio brasiliano, il 16enne attaccante del Palmeiras Endrick, è sul punto di esse ...Ha assaporato il sogno della convocazione al Mondiale fino all’ultimo. Tutto il Brasile lo spingeva verso una chiamata che sarebbe stata storica, ma il ct Tite non se l’è sentita e così Endrick, talen ...