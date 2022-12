“Emozione unica” Stefano Tacconi | la notizia arrivata dal figlio Andrea

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)è stato colpito da un’emorragia cerebrale. Era lo scorso aprile e l’ex portiere della Juventus e della Nazionale si trovava ad Asti per un evento legato alle Giornate delle Figurine. Ha accusato il malore mentre scendeva dall’auto, in compagnia del. Inizialmente ha avvertito solo mal di testa, poi la situazione è peggiorata e si è reso necessario l’intervento dei soccorsi. L’emorragia cerebrale è stata causata dalla rottura di un aneurisma. Immediatamente è stato sottoposto a un trattamento per evitare una seconda emorragia per poi essere trasferito nel reparto di Rianimazione del Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo in condizioni di coma farmacologico. È sempre stato ildi, a informare ...