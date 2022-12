Elden Ring si espande GRATIS da oggi

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Alzati nuovamente, Senzaluce! L’aggiornamento gratuito Arena perè ora disponibile per tutte le piattaforme con nuove caratteristiche PvP e nuove opzioni estetiche. Arene PvP – Le porte si aprono per la prima volta svelando una nuova sfida e sbloccando tre nuove Arene. Situate rispettivamente a Limgrave, Caelid e Leyndell, le arene avranno le proprie regole e saranno teatro di spietati scontri PvP. L’Arena di Limgrave include due modalità: “United Combat” e “Combat Ordeal”. In “United Combat”, i combattenti saranno suddivisi in due squadre per combattere in alcune battaglie a tempo con la possibilità di rinascere. Ogni morte e rinascita garantisce punti agli avversari, mentre la vittoria sarà assegnata alla squadra con il punteggio maggiore. In “Combat Ordeal”, ogni Senzaluce combatte per sé. Anche in questa modalità i ...