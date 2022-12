Elden Ring | Colosseum | ecco il trailer del DLC gratuito in arrivo oggi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Per tutti i fan diche speravano nell’uscita di nuovi contenuti a breve, l’attesa è finalmente terminata: arriva7 dicembre ilUpdate, DLCper tutti i possessori di una copia del gioco. Come è possibile osservare daldi accompagnamento all’annuncio, l’aggiornamento introduce la possibilità per i giocatori di partecipare a combattimenti PvP in varie modalità, all’interno di apposite arene chiamate appunto Colossei. In realtà i Colossei in questione erano già stati localizzati nei mesi scorsi, da alcuni utenti particolarmente dediti all’esplorazione dell’enorme mappa del gioco; erano però aree del tutto inaccessibili, e molti si erano interrogati sulla loro possibile funzione, sperando che un futuro aggiornamento potesse far luce su questo ...

Tempo fa, il modder Lance McDonald scoprì un enorme Colosseo nascosto all'interno di, al momento non accessibile ma in seguito svelato più nel dettaglio. Pensato come un luogo dedicato ai combattimenti PvP tra i giocatori del celebre soulslike (acquistabile su Amazon ) il ...Bandai Namco e FromSoftware hanno annunciato che da domani 7 dicembre sarà disponibile un nuovo aggiornamento gratuito per, The Colosseum, che porta il gioco alla versione 1.08 e la nuova modalità PVP di cui si vociferava da tempo. Per l'occasione è stato pubblicato anche il trailer, che potete vedere in ...Partono gli sconti sui prodotti ASTRO e Logitech, i preferiti dai giocatori. Ecco perché oggi è il giorno ideale per acquistare una di queste periferiche ...Tante le collaborazioni di Visa per accelerare la diffusione dei pagamenti digitali. A partire dalla partnership con RCH, che consente di trasformare i registratori di cassa del noto produttore in ter ...