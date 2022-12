El Paìs stronca la Spagna | «il possesso palla è una tossicodipendenza | il gol non è il suo obiettivo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ilcome. Labattuta dal Marocco si sveglia nel suo giorno di lucidità: ci voleva il trauma d’una eliminazione mondiale evidentemente per svelare ai giornali un dato evidente a tutti: l’inutilità delfine a se stesso. Ello scrive in due pezzi, titolando anche in prima pagina: “Con lanon basta”. Ma è Manuel Jabois che affonda, nel suo editoriale, paragonando il controllo ossessivo del pallone ad una dipendenza da oppiacei. “Laè caduta nella droga, nelfine a se stesso, laper avere lae mettersi in mostra senza sapere che serve invece per metterla in porta, con il vantaggio che questo dà; La ...