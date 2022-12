' Ecco le aziende del futuro Digitali | globali | sostenibili' - Cronaca - lanazione it

AboutPharma

Il presidente di Esg89, Giovanni Giorgetti, spiega l'idea di base e la finalità del Glocal Economic Day che si svolge oggi. 'La Regione è sulla strada ...Più grande è l'azienda, più grande è l'ente, più grande è l'ospedale o l 'Asl e più facile diventa trasformarsi in fantasmi. Dipendenti e impiegati che per anni - le inchieste giudiziarie lo hanno ... L'indice di Galen Growth: ecco le 10 aziende migliori per iniziative di digital health Più grande è l'azienda, più grande è l'ente, più grande è l'ospedale o l'Asl e più facile diventa trasformarsi in fantasmi.Al programma si è deciso di dare il nome “Asap”, che in un inglese aziendale reso acronimo significa “As soon as possible”, il più presto possibile.