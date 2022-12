Dopo la Georgia | come cambia la geografia politica Usa

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La lunga stagione delle elezioni di Midterm si è finalmente conclusa.già nel 2020, il ballottaggio inha incoronato Raphael Warnock, dando ai democratici la maggioranza 51-49 in senato, che compensa in gran parte la sconfitta di misura alla camera (213-221, con 10 seggi passati di mano). Non c’è stato lo tsunami repubblicano, temuto o annunciato che fosse, ed anzi nel campo democratico c’è già chi pensa che senza alcuni errori – in particolare nello stato di New York, roccaforte del partito – sarebbe stato possibile pareggiare o vincere di misura. Può darsi, ma poiché è impossibile tornare indietro sarà forse utile soffermarsi sull’analisi dei risultati reali anziché sui sogni. Al primo posto c’è la buona notizia che in– e per estensione, negli USA – la democrazia funziona ancora. Non perché anch’io avrei votato ...

