Dopo il furto all' ospedale | dalla Lapponia arrivano tanti Babbi Natale per riportare il sorriso

Avvenire

Dalla Lapponia al Noa (Nuovo Ospedale Apuane), nel reparto di oncologia, dove malviventi cinici e senza cuore hanno sottratto una ...Lo scorso weekend i poliziotti alassini hanno tratto in arresto un giovane con l'accusa di... Il ragazzo inizialmente era stato fermato dal proprietario dell'indumento, mauna colluttazione, ... Il reliquiario di San Galgano restaurato dopo il furto Risolto in poche ore il furto di 3.800 euro, trafugati da un appartamento di Noto. Grazie alle immagini di un impianto di videosorveglianza, i poliziotti di Noto hanno identificato e denunciato per fu ...Alcuni ladri hanno rubato degli oggetti presenti sulla tomba di Michele Merlo. Ecco tutti i dettagli in merito.