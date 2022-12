Dopo il furto all’ospedale | dalla Lapponia arrivano tanti Babbi Natale per riportare il sorriso

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)al Noa (Nuovo Ospedale Apuane), nel reparto di oncologia, dove malviventi cinici e senza cuore hanno sottratto una chitarra e un impianto hi-fi. Ilè stato messo a segno, si presuppone, nell’ultima settimana di novembre e ha ferito un ambiente simbolico del reparto: la sala relax Maria Dolci. Un locale dove i pazienti del reparto e i familiari possono trascorrere momenti di solidarietà, di musica e bere una tisana. In pratica possono sottoporsi alla terapia dell’anima che dà forza alle terapie sanitarie alla avanguardia. La sala relax Maria Dolci dell’ospedale di MassaEra stato Andrea Mambrini, direttore del reparto di oncologia, sostenitore e organizzatore di eventi dell’Associazione “Donatori di musica”, a lanciare l’urlo di dolore perché i suoi pazienti erano rimasti senza chitarra e senza hi-fi, in partica ...

Avvenire

...la fine del suo rapporto che portò alla nascita dello sfortunato Balan Wonderworld . Naka e ... Questa volta l'arresto riguarda un potenziale" e diffusione " di informazioni riservate circa ...Come ogni anno,una pausa dal Black Friday e Cyber Monday, i cyber criminali si prendono ... Infatti, si sono visti un aumento del 27% per oltre 18 mila casi didi credenziali , come attacchi ... Il reliquiario di San Galgano restaurato dopo il furto Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Furti in aumento sul litorale di Ardea: è già la seconda volta che svaligiano il supermercato Ardea – Ennesimo furto ad Ardea. Vittima dei ladri, questa volta, ancora un negozio, un supermercato di To ...