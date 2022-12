Dichiarato morto in ospedale | uomo si sveglia dopo cinque ore nell' agenzia funebre

Fanpage.it

Era statoin ospedale ma si è risvegliato nell'impresa di pompe funebri . Un uomo dopo una tracheotomia si credeva fosse deceduto, per il medico non dava più segni vitali, così il corpo era ...Un uomo di 62 anni è statodopo una tracheotomia , ma si trattava di un errore. Si è risvegliato nell'agenzia di pompe funebri. La storia arriva direttamente dal Brasile.dopo una tracheotomia: ... Bimbo di 9 anni si sente male mentre gioca sul gonfiabile e muore annegato nella piscina comunale Era stato dichiarato morto in ospedale ma si è risvegliato nell'impresa di pompe funebri. Un uomo dopo una tracheotomia si credeva fosse deceduto, per il medico non dava più segni vitali, così il ...Jose Ribeiro da Silva, 62enne di Gioàs, in Brasile, è stato dichiarato morto in ospedale dopo una tracheotomia, ma si è risvegliato in un’agenzia di pompe funebri. Ai familiari era stato consegnato il ...