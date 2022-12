Decontribuzione under 35 | Ronzulli | Soglia da 6 000 a 8 000 euro

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Sulle pensioni Fi è soddisfatta per l’accoglimento delle nostre proposte”, anche “sulle pensioni minime, ma abbiamo bisogno ancora di qualche giorno per trovare” la quadra, quanto alle “delle nuove assunzioni dei giovani35, probabilmente verrà spostata da 6.000 a 8.000, quindi noi siamo assolutamente soddisfatti”, mentre sul cuneo fiscale “c’è bisogno ancora di qualche giorno per ricalibrare”. Lo dice la capogruppo di Fi al Senato Licia, lasciando Palazzo Chigi dopo il vertice sulla manovra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

