Dal M5S arriva la richiesta al ministro Valditara di rinunciare a Microsoft e Google nelle scuole

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Vi abbiamo raccontato cos’era successo in Francia. Nel Paese transalpino, in risposta a un’interrogazione parlamentare, ildell’Istruzione Pap NDiaye ha dichiarato che gli strumenti e le piattaforme educational messe a disposizione da– spesso anche gratuitamente – non sono conformi agli attuali regolamenti vigenti nel Paese, non solo in materia di concorrenza, ma anche in materia di trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi. Una decisione che, sicuramente, farà scuola nell’Unione Europea e che, adesso, sta diventando una battaglia del dipartimento innovazione del Movimento 5 Stelle. La senatrice Maria Laura Mantovani, anche attraverso le colonne di Agenda Digitale, ha fatto una esplicitaaldell’Istruzione italiano Giuseppe ...