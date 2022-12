(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic – Da quando è iniziato, il rapporto tradi Giorgia Meloni e l’Ue pare improntato sulla più assoluta cautela. Una trattativa costante in cui il presidente del Consiglioa “spingere” su alcuni argomenti più di altri.ed energia, le principalidelsull’Ue Il premier Meloni viene da un vertice importante, quello tra Ue e Balcani occidentali, un’area in cui il nuovo esecutivo ha dichiarato già agli esordi di voler tornare a incidere, da un punto di vista geopolitico. Il presidente del Consiglio, comunque, insiste nel riferirsi asu due questioni vitali: l’immigrazione clandestina e l’energia. In particolare,riporta l’Ansa, il capo delspinge l’Ue ad un approccio “non solo ...

Il Primato Nazionale

Da quando è iniziato , il rapporto tra governo di Giorgia Meloni e l'Ue pare improntato sulla più assoluta cautela. Una trattativa costante in cui il presidente del Consiglio prova a 'spingere' su ...... un progetto - spiega il colosso americano dello streaming - che rivela gli inizidella ... Diana del Galles, morta nel 1997 in un incidente d'auto a Parigi, mentre fuggiva'paparazzi' ... Dai clandestini all’energia: ecco come il governo prova a fare pressioni su Bruxelles Dalla mattinata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino stanno dando esecuzione, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettual ...Associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e truffa ai danni dello Stato: Operazione in corso della Guardia di Finanza di Torino: 7 persone arrestate.