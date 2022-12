Cristiano Ronaldo in panchina | tifosi del Portogallo contenti | VIDEO

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)è partito dallain occasione di-Svizzera, ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Nel 6-1 rifilato agli elvetici, il suo sostituto, Gonçalo Ramos, ha fatto una tripletta. Ecco cosa ne pensano ilusitani

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha risposto alle domande suin conferenza stampa: le parole Sergio Conceicao, tecnico del Porto, nel corso di una conferenza stampa ha così risposto alle domande su. LE PAROLE - "Non volevo concludere ...Manchester United: il tecnico Ten Hag è tornato a parlare dell'addio del portoghese di poche settimane fa Giornate da cancellare in casa. Il fuoriclasse portoghese, infatti, ...A fine partita, le telecamere inquadrano CR7 che si dirige verso gli spogliatoi da solo, mentre i suoi compagni sono ancora in campo.L'allenatore del Manchester United dal ritiro di Cadice: "Servono le personalità giuste nello spogliatoio" CADICE (Spagna) - Dal ritiro spagnolo del Manchester United l'allenatore Erik Ten Hag è torna ...