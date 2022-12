Cristiano Ronaldo | Georgina | «Lo stadio cantava il tuo nome»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Le parole diRodriguez, compagna di, all’attacco di Santos per averlo lasciato in panchina Mentre il mondo sembra crollare attorno a, lasciato in panchina da Santos durante la vittoria tennistica del Portogallo a Qatar 2022, il suo clan fa quadrato intorno a lui. Come la compagnaRodriguez, che dal suo profilo Instagram, attacca. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daRodri?guez (@gio) «Mentre i titolarino l’inno, tutti gli obiettivi dei fotografi erano posti su di te. Che peccato non aver potuto godersi il miglior giocatore del mondo per tutti i novanta minuti. Lonon ...

Le parole di Georgina Rodriguez, compagna di, all'attacco di Santos per averlo lasciato in panchina Mentre il mondo sembra crollare attorno a, lasciato in panchina da Santos durante la vittoria tennistica del ...Commenta per primo Gary Neville torna a parlare di. Ai microfoni di ITV , l'ex giocatore dei Red Devils si è così espresso sull'attuale situazione del fuoriclasse portoghese: 'Quando è stato Ten Hag a metterlo in panchina si diceva ...Doha, 7 dic. (Adnkronos) - Cristiano Ronaldo ha salutato la "storica" vittoria del Portogallo in Coppa del Mondo contro la Svizzera, gara in cui è partito dalla panchina. L'allenatore del Portogallo..Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole: Stupito del Marocco “Questo è ...