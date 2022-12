Cristiano Malgioglio | “La mia fortuna? Non avere colleghi”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)“Non rinnego quella minigonna e se sono triste canto Tico Tico” Repubblica, di Silvia Fumarola, pag. 40 La sua forza è che è sempre stato se stesso.è simpatico, malinconico «come tutti i comici che se li vedi per strada non li riconosci, sono di una tristezza». Dopo il successo come giudice a Tale e quale debutta stasera su Rai 2 con Mi casa es tu casa, in cui fa interviste e svela il suo mondo almodovariano fatto di risate impastate di lacrime. Ha detto che avrebbe voluto Jennifer Lopez e Oprah Winfrey, invece niente. «Quando il direttore Stefano Coletta, che ringrazio perché è un uomo libero e mi ha dato fiducia, mi ha detto: “Mi piacerebbe che facessi Mi casa es tu casa”, gli ho risposto: “Non vado a toccare la più grande, Raffaella Carrà, era il suo show”. Ma mi ha ...

