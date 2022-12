(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Lo studio. Secondo Ascom l’«assegno» di dicembre è più alto degli scorsi anni (+6,5% rispetto al 2021), ma la fetta più grande verrà assorbita per far fronte alle spese di energia e gas. Leggi di più su L’Eco di Bergamo dell’8 dicembre.

A Bergamo cresce il numero dellema una grossa fetta dell'entrata dicembrina i bergamaschi la spenderanno per pagare le bollette. È quanto emerge dalle stime fatte da Confcommercio in vista del Natale 2022: la tredicesima ...i malumori sul caso Soumahoro. Dentro Sinistra italiana si comincia a parlare di ... a rate, circa 20 mila euro relativi a stipendi enon versati tra il gennaio 2021 e l'ottobre ... Crescono le tredicesime, ma il caro-bollette se le mangia: cala lo shopping Lo studio. Secondo Ascom l’«assegno» di dicembre è più alto degli scorsi anni (+6,5% rispetto al 2021), ma la fetta più grande verrà assorbita per far fronte alle spese di energia e gas. Leggi di più ...Per la maggior parte dei bergamaschi che ne beneficeranno questo mese, il 19,66% della cifra, pari a 126,6 milioni di euro, sarà assorbita dalle spese legate alla fornitura di energia e gas ...