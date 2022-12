Cremona | proiettato un film horror in terza media | malori in aula e proteste

È successo in una terza di una scuola media die ora, inevitabilmente, è salita la rabbia dei genitori. Con alcuni che hanno scritto al dirigente scolastico chiedendo spiegazioni. E ...commenta In una scuola media di, durante un'ora buca, il supplente ha dato il suo ok alla proposta degli studenti di terza media di proiettare un film in aula, lasciando ai ragazzi la libertà di vedere quello che ...In una scuola media di Cremona, durante un'ora buca, il supplente ha dato il suo ok alla proposta degli studenti di terza media di proiettare un film in aula, lasciando ai ragazzi la libertà di vedere ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...