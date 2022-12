Cremona | film horror in terza media | malori in aula e proteste

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) commenta In una scuoladi, durante un'ora buca, il supplente ha dato il suo ok alla proposta degli studenti didi proiettare unin, lasciando ai ragazzi la libertà ...

È scoppiata la polemica adopo che alcuni studenti hanno accusato dei malori dopo aver visto unhorror in classe . È successo in una scuola media della città lombarda nel corso di un'ora buca nella quale il ...commenta In una scuola media di, durante un'ora buca, il supplente ha dato il suo ok alla proposta degli studenti di terza media di proiettare unin aula, lasciando ai ragazzi la libertà di vedere quello che ...Di fronte a scene di squartamenti, sangue e omicidi cruenti in serie, in molti si sono sentiti male. È polemica.Racconto e breve riflessione a margine della prima milanese del concerto film di Cesare Cremonini Live a Imola al cinema dal 10-11-12 dicembre ...