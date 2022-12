Cremona | film horror in classe Gli squartamenti del clown assassino fanno svenire gli studenti

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nell’ora di buco in una terza media diun docente consente la proiezione di unsplatter, Terrifier, e alcuni alunni si sentono male. Proiezione interrotta e genitori infuriati. La proposta di vedere proprio quel– spiega l’Ansa – è arrivata dagli stessi, ma la pellicola, del 2016, è vietata ai minori di 18 anni, e ha come protagonista unomicida seriale. Un semplicissimo controllo da parte del docente sarebbe stato opportuno. Ma ciò non è avvenuto e così, dinanzi alle violenze brutali, al sangue che scorre a fiumi e agli occhi cavati delle vittime alcunihanno avuto nausea, altri sono rimasti scioccati e alcuni sarebbero addirittura svenuti. Per questo i genitori – scrive sempre Ansa.it – “hanno scritto al dirigente ...

'Terrifier' all'ora buca in una scuola diHanno scelto unsplatter , declinazione sanguinolenta dell' horror (anzi, per la precisione 'slasher movie', il genere dove il protagonista è un ...In una scuola media diè stato proiettato il" Terrifier ", considerato da molti il più spaventoso mai prodotto. Durante l'ora buca, i ragazzi di una terza media hanno proposto al distratto supplente di ...Uno dei momenti più attesi di qualsiasi studente durante le scuole medie è sicuramente quello in cui i professori, durante le ore di buco, permettono ai proprio studenti di guardare un film. Questo è ...In una terza media di Cremona è stato proiettato il film Terrifier, considerato uno dei film horror più spaventosi di sempre, alcuni ragazzi si sono sentiti male e i genitori hanno inviato una lettera ...