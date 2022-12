(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Più ricerca. Più biotecnologia. Più sensorialità e, quindi, più benessere. Ma anche più sostenibilità. È lo skincare premium. Un premio per chi lo usa. E un preziosoper chi lo riceve.: Chanel rivaluta il triangolo Crème Volume di CHANEL fa parte di Le Lift Pro, una linea che associa trattamenti e gestualità studiati per difendere il triangolo della giovinezza, la zona tra zigomi e mento, che tende a cedere e a “capovolgersi”. • OBIETTIVO: Il soin si propone di agire sulla senescenza, eliminando il 99 per cento dei fibroblasti, fibre di collagene e di elastina non più vitali, il cui accumulo, secondo l’università di Vienna che ha collaborato con Chanel, altera il reticolo cutaneo e l’elasticità. • FORMULA: Nel cuore, un principio attivo enzimatico dall’azione anti-età, identificato dalla Maison. È estratto dal ...

AMICA - La rivista moda donna

- - >: Chanel rivaluta il triangolo Crème Volume di fa parte di Le Lift Pro, una linea che associa trattamenti e gestualità studiati per difendere il triangolo della giovinezza, la zona ...... Vanille Extreme è - come suggerisce il suo nome - un profumo molto dolce (siete stati avvertiti e avvertite!) che richiama budini fumanti, pasticcerie francesidi fascino e cucine casalinghe ... Creme ricche: il regalo perfetto per Natale Combatte i segni del tempo con attivi preziosi, sensorialità e supertecnologie. La skincare premium è l'idea da mettere sotto l'albero ...Miglior crema per mani secche e screpolate: le cause delle mani secche e come scegliere le migliori creme contro geloni e ragadi ...