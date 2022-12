Covid oggi Calabria | 742 contagi e 1 morto | bollettino 7 dicembre

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 742 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra 1. I nuovi casi sono stati registrati su 3.699 tamponi effettuati. Ci sono +500 guariti, mentre il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 3.136. Il, inoltre, registra +241 attualmente positivi, +5 ricoveri (per un totale di 155) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 6). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sky Tg24

... ad Attila, all'Andrea Chénier, alla Madama Butterfly, o allo stesso Macbeth di Verdi in cartellone l'anno scorso, dopo lo stop forzato causanel 2020 che sostituì la Lucia di Lammermoor di ...'Nella giornata diil nostro vescovo Giuseppe Marciante è risultato positivo al- 19'. Lo annuncia don Giuseppe Licciardi, vicario generale della diocesi di Cefalù. 'Le condizioni di salute sono buone e il ... Covid, le notizie di oggi. Fiaso: +15% ricoveri, virus circola ma senza criticità. LIVE Red carpet srotolato e porte aperte. Il Teatro alla Scala è pronto per la Serata Inaugurale della stagione. In arrivo le massime cariche dello Stato e ospiti vip. Il Boris Godunov ...“Mai negli ultimi 15 anni abbiamo dovuto confrontarci con un picco influenzale paragonabile a quello che stiamo registrando in queste settimane. È vitale che i soggetti a rischio scelgano al più prest ...