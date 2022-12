Covid | news di oggi Schillaci | “Situazione in ospedali e intensive sotto controllo”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) "Si dovrebbe iniziare a parlare di23 anziché di19, per far capire a tutti che ormai la malattia è profondamente diversa da quella originaria. La forma attuale è meno aggressiva e sappiamo curare meglio" ha dichiarato il ministro della Sanità. Nella settimana fra il 25 novembre e il primo dicembre, rispetto alla precedente, i ricoveri con sintomi sono aumentati dell'11,1% e i ricoveri nelle terapiesono aumentati del 28%

Sospese fino al 30 giugno le sanzioni per i non vaccinati La commissione è intervenuta anche sulle norme anti -approvando l'emendamento dalla Lega che sospende fino al 30 giugno del 2023 'le ...Domande e risposte con due massimi esperti: il virologo Pregliasco e il direttore della programmazione del ministero della Salute Gianni ...Proprio sul digitale ci si dovrà chiedere se il dibattito avviato sull’eliminazione dell’obbligo ai pagamenti elettronici se richiesti rientri tra i problemi urgenti ...Le mascherine potrebbero tornare in aula. A dare notizia del ritorno delle mascherine in aula e l’ Ansa, che tratta la news di un istituto dove con una circolare la dirigente ha reintrodotto l’ obblig ...