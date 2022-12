Covid Campania | oggi 2 675 casi e 4 morti Il bollettino del 7 dicembre - Cronaca - quotidiano net

Peggiorano i ricoveri in tutti i reparti, mentre i contagi scendono di oltre 1.300 unità in sole 24 ...... oltre a enti di ricerca in Sardegna e in. Il progetto ha l'obiettivo di creare una ...e sulla genetica della sindrome infiammatoria multi sistemica dei bambini (MIS - C) correlata al- ...Sono 2675 i casi positivi registrati nell'ultimo bollettino, quattro i morti, di cui due nelle ultime 48 ore. In Campania si hanno 22 posti occupati in terapia intensiva e 383 nei reparti di degenza C ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...