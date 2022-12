Cos’è SE Ventures | il fondo di Schneider Electric che punta 500 mln per startup climate tech

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)bissa il suo impegno nella ricerca di innovazioni: con il nuovoII da 500 milioni di euro SE, diventa una delle più grandi società di capitali di rischio focalizzate sulle tecnologie per il clima e sulle tecnologie industriali. L’iniziativa del leader mondiale nella digitalizzazione dell’automazione industriale e della gestione dell’energia, si aggiunge alI lanciato nel 2018 e porta il capitale di SEa 1 miliardo di euro.Elecrtric e SE: come funziona ilIlII di SEdiinizierà la distribuzione nel gennaio 2023 e raddoppierà la capacità di SE ...

Agenda Digitale

More than management,make crucial decisions on every aspect ... Merit Circle , CitizenX , Moonlanding, Petrock Capital ... Continua a leggere Se questo articolo tipiaciuto e vuoi ...... Richard Branson, Kimbal e Christiana Musk, Cargill, Baillie Gifford, Future, John Doerr, John Mackey, Norwest, Softbank, Temasek, Threshold, Tyson Foods e altri. Carne artificiale,e ... Transizione 4.0, cosa ci aspetta nel 2023: ecco aliquote, misure e previsioni