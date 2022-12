“Correte | ha un malore” Ansia al GF Vip 7 | Antonino Spinalbese si sente male all’improvviso

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tantissima paura al GF Vip 7 per, vittima di unimprovviso. La scorsa notte il concorrente si è sentitodavanti agli altri coinquilini ed è scattato subito l’allarme, con i compagni di avventura che si sono subito precipitati verso di lui per aiutarlo in quel difficile momento. Nella casa è sceso il gelo e indubbiamente per lui si tratta di una delle giornate più complicate, da quando è entrato nella casa più spiata d’Italia. E ora stanno emergendo le prime informazioni sull’accaduto. Nella casa del GF Vip 7ha accusato une pare che sia stata Oriana Marzoli colei che si è accorta per prima che qualcosa non andasse per il verso giusto. Intanto, Antonella Fiordelisi ha invocato la squalifica di due vippone: ...

ilgazzettino.it

'Sto per commettere un omicidio,che voglio dei testimoni'. E l'arrivo degli agenti è stato ... i due avevano litigato e il 76enne era stato portato via da un'ambulanza perchè colto daa ...A richiamare la loro attenzione sono state le urla di aiuto di un ragazzino , uscito in strada perché il nonno, poco prima, aveva accusato un. Vincenzo e Agostino , due agenti di polizia in servizio presso il Commissariato di Pianura , quartiere di Napoli, stavano effettuando un controllo in via Vicinale Sant'Aniello quando hanno ... Malore alla guida del furgone: Emiliano esce di strada e muore a 47 anni, miracolato il passeggero SACCOLONGO (PADOVA) - Tragedia della strada ieri - 3 dicembre - intorno alle 20,30 in via Scapacchiò Est a Saccolongo, a poca distanza dal distributore di carburante della zona. Da ...L'incidente è avvenuto in via Scapacchiò Est a Saccolongo. La vittima aveva 47 anni. Il passeggero è uscito dall'abitacolo illeso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i pompieri che hanno operat ...