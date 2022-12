Coronavirus | da Matteo Bassetti a Burioni fino alla Viola I virologi star dei salotti tv si riciclano con l' influenza

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) C’avevano provato già questa estate con il vaiolo delle scimmie ma gli era andata male ed ora ci riprovano con la normale. Stiamo parlando di quel variegato e composito mondo che risponde al nome delle Covide cioè quei medici, in genere infettivologici, ma anche zanzarologi come Andrea Crisanti (copyright professor Giorgio Palù, il suo maestro), che sono diventati improvvisamente famosi grazie al Covid. Comparsate a go go nei talk show, interviste sui principali quotidiani, colonizzazione dei settimanali. Segui su affaritaliani.it