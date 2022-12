Coppa del Mondo Sci Alpino | convocati dieci azzurri per il gigante e lo slalom

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ladeldi scisi trasferisce in Europa e per le gare della Val d’Isère, in Francia, sonogliselezionati tra. Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Tobias Kastlunger, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Stefano Gross per le gare tra le porte larghe sabato 10 (prima manche alle 9.30, seconda alle 12.30) e tra i pali snodati domenica 11 dicembre (prima manche ore 9.30, seconda ore 12.30). Assente Giuliano Razzoli a causa di qualche problema alla schiena: l’emiliano sarà sottoposto a una serie di sedute di terapia, con l’obiettivo di rientrare a Madonna di Campiglio. L’ultimo podio azzurro in Val d’Isère ...

Ronaldo avrebbe voluto realizzare la prima rete in una fase a eliminazione diretta nellamondo, ma tutto è rimandato alla sfida col Marocco. Sempre se giocherà, e in caso dalla panchina. ...Domani, giovedì 8 dicembre, andranno in scena le prime Finali. L'inizio è fissato per le ore 11:00 (categoria maschile) e 11:23 (categoria femminile).Con la conclusione degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar, esce di scena anche lo stadio 974, che da qui alla fine non ospiterà più una partita ...Il presidente del massimo ente del calcio ha affidato ai canali ufficiali federali le sue impressioni dopo gli ottavi di finale ...