Convocati Sampdoria per il ritiro turco | cinque assenti per Stankovic

Tutto pronto per il ritiro in Turchia. L'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha diramato la lista dei 27 blucerchiati che saliranno a bordo del charter FHY328 in direzione Antalya e che prenderanno parte alle due settimane di ritiro invernale. C'è anche Harry Winks nella lista dei convocati di Dejan Stankovic per il ritiro in Turchia della Sampdoria. Prima chiamata per l'inglese.