(Di mercoledì 7 dicembre 2022) I?dati emergono dalle elaborazioni dell’Upb sul campione italiano dell’Indagine Study on the use of cash by households della Bce. I grafici dimostrano che le Regioni italiane dove l’utilizzo delè più diffuso sono proprio quelle in cui si stimano i maggiori livelli di evasione dell’Iva

Il Sole 24 ORE

In Calabria ad esempio l'uso delè sopra il 90% e l'sommersa al 21% , un quinto del Pil. In Campania, dove l'amore per il cash sfiora l'80%, il grigio - nero è al 20%. Questo ......(ma non per quelli in essere) legati ai diritti tv e ne sta parlando con i colleghi dell'e ... Nelle proposte del M5s si va dallo stop all'innalzamento del tetto ala un pacchetto di ... Contante ed economia sommersa: Calabria e Campania al top Via Nazionale sulla manovra ha ragione, ma tenga conto delle tante economie e della stabilità, pur vongolistica e ineguale, del paese in cui viviamo ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...