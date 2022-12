Globalist.it

Ildel Pd e la fase costituente stanno entrando nel vivo, le candidature di Elly Schlein e ...in ballo per la segreteria ha parlato il candidato alla regione Lombardia Pierfrancesco, ...Roma, 7 dic " "Il mio cuore batte per Elly, non è un grande scoop". Lo ha detto Pierfrancescoa 'Omnibus', su La7, a proposito delPd. Congresso, Majorino (Pd) non ha dubbi: “Il mio cuore batte per Elly Schlein” Majorino su Elly Schlein: «Il mio cuore batte per Elly, non è un grande scoop. Io sono un grande amico di Elly Schlein, sono sempre stato su posizioni più di sinistra nel Pd. Non diplomaticamente dico ...Mi piace vedere che c'è un clima costruttivo, Fiducioso che ritroveremo compattezza poi vedremo al Congresso chi sarà eletto leader' così l'europarlamentare ...