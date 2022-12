Conceicao su Ronaldo | «Ho un’opinione che magari andrà contro le altre»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sergio, allenatore del Porto, ha risposto alle domande su Cristianoin conferenza stampa: le parole Sergio, tecnico del Porto, nel corso di una conferenza stampa ha così risposto alle domande su. LE PAROLE – «Non volevo concludere la conferenza parlando della Nazionale e di Cristiano. Ho la mia opinione, che forsequello che molti pensano di lui. Non credo valga la pena stare qui a parlarne,lo farò in una prossima occasione ma non ora». L'articolo proviene da Calcio News 24.