Con il divieto dei voli brevi alla francese in Italia sparirebbero solo 3 rotte

In Canada si è giunti fino al blocco dei conti correnti dei camionisti ed in Italia aldi ... arrivando addirittura a parlare di somiglianzele rivolte di Tiananmen del 1989. Quest'ultima è ......non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili... Inoltre, la legge estende ildi licenziamento ai padri fino al compimento di un anno di età ...Divieto di vendita alcolici a partire dalle 18,00 e fino alle 7,00 del mattino successivo su tutto il territorio di Santa Croce Camerina. E’ la decisione del sindaco Peppe Dimartino a seguito delle co ...Il bilancio dei morti sulle strade - le ultime sono il campione Rebellin e il giovane calciatore Ntube - si riduce unendo a grandi divieti piccoli gesti ...