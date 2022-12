Commissione Ue | «Tutti i Paesi riconoscano genitori gay nell’interesse dei bambini» Cosa prevede la proposta

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il diritto delle coppie omosessuali ad avere una famiglia, se riconosciuto all’interno di una nazione europea, dovrebbe essere riconosciuto ingli Stati membri dell’Unione. Questo almeno è uno dei principi al centro delladi regolamento presentata oggi dallaUe, «incentrata sull’interesse superiore e sui diritti del bambino». L’obiettivo è armonizzare le norme di diritto internazionale privato sullaalità, che secondo Bruxelles non dovrebbe richiedere «alcuna procedura speciale». Basterebbe dunque che venga riconosciuta in uno deidell’Unione per essere automaticamente valida ingli altri Stati membri. Un principio valido anche nel caso di «dello stesso sesso». La, infatti, punta al ...

"Come primo ministro - ha detto ancora la presidente dellaUe - hai stabilizzato l'...e le speculazioni e gli Stati membri stanno ora discutendo su come renderlo adatto a", ha detto ...Il consigliere comunale di Milano Popolare, Matteo Forte, ha lasciato la sala Nonsono d'... Matteo Forte, che ha lasciato il tavolo delladegli Ambrogini, sul palco, appena è stato ...Nel mirino del governo, le possibili modifiche alla norma sul Pos, il tetto al contante, le pensioni e la flat tax. In parlamento scade oggi il ...La Commissione Ue ha presentato una proposta per riconoscere la genitorialità stabilita in uno Stato membro dell'Ue in tutti gli altri Stati membri, senza ...